«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Алексея Гасилина на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Манчестер Юнайтед» подходит к игре после нескольких напряжённых туров, где команда вновь дала сопернику слишком много пространства — оборона по-прежнему нестабильна, и это чувствуется в каждом матче. В последних трёх играх команда забивает минимум по два мяча, но и пропускает столько же.

У «Эвертона» же свой фон: при Мойесе команда стала играть увереннее, но пока всё то же 13-е место в таблице. При этом до «Ливерпуля» всего лишь три очка. Так что «Эвертон» — крепкий орешек, и просто так победу сопернику не отдаст. Учитывая склонность «Манчестер Юнайтед» играть крайне весело и неуступчивых мерсисайдцев, думаю, что обе команды смогут отличиться», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».