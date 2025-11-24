«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Эвертон».

Ставка: победа «МЮ» за 1.80.

«Что касается «МЮ», команда в последних матчах очень хорошо и мощно выглядит. Они «Ливерпуль» обыграли, «Сандерленд» и «Брайтон» за последние пять встреч. И при этом всегда забивают по два-три мяча, а «Брайтону» вообще четыре положили. Это показывает, что в атаке они сейчас смотрятся очень мощно и уверенно. Дома тоже забивают много, хотя и пропускают, но значительно меньше. Поэтому у «МЮ» в целом всё более-менее налаживается в последних играх.

«Эвертон» — команда, которая ни за что не борется. Им просто нужно цепляться за Премьер-лигу. У них нет задач бороться за чемпионство, им нужно просто остаться в лиге. Если «МЮ» соперничает за место в еврокубках, то гости просто набирают очки, где могут. Последние матчи «Эвертона»: они от «Тоттенхэма» три пропустили, ещё от «Сити» два и проиграли. На выезде они выглядят очень плохо и неуверенно. Им забивают по два-три мяча.

Поэтому, думаю, «МЮ», глядя на то, как соперник играет на выезде, этим воспользуется. Ожидаю что-то типа 2:0 или 3:1 — «МЮ» победит. Клуб удачно играет против «Эвертона» и дома, и на выезде. Это тоже немаловажно. Футболисты всё это видят, статистику знают и обращают на неё внимание. Поэтому я не вижу, за счёт чего «Эвертон» может даже в ничейку сыграть», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».