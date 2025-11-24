«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Эвертон».

Ставка: два—три гола в матче за 2.06.

«В понедельник вечером матчем «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» на стадионе «Олд Траффорд» завершится 12-й тур английской Премьер-лиги. В турнирной таблице после 11 проведённых встреч команды разделяют целых шесть строчек: «Юнайтед» идёт на седьмом месте, «Эвертон» — на 13-м. Однако по очкам преимущество у хозяев перед гостями небольшое — 18 против 15. В нынешнем сезоне команды не выступают в еврокубках, обе вылетели из Кубка лиги — «Манчестер Юнайтед» во втором раунде, уступив «Гримсби Таун», «Эвертон» в третьем после поражения от «Вулверхэмптона», клубы поставили перед собой задачу как можно успешнее выступить в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

«Красные дьяволы» отлично проводят матчи на «Олд Траффорд», взяв 12 очков из 15 возможных. В их активе четыре победы: над «Бёрнли» (3:2), «Челси» (2:1), «Сандерлендом» (2:0) и «Брайтоном» (4:2), было и одно поражение от «Арсенала» в 1-м туре (0:1). Отсутствие еврокубков даёт возможность португальцу Рубену Амориму воплощать свои тренерские идеи в жизнь: «Юнайтед» впервые при нём не уступает уже в пяти играх Премьер-лиги кряду, одержав три победы подряд. В последних двух матчах «Манчестер» сыграл вничью с одинаковым счётом 2:2 (оба — на выезде): с «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэмом», причём «красные дьяволы» стали первой командой с августа 2012 года, которая забила первый гол, затем пропустила дважды, но в итоге не проиграла в двух матчах подряд.

«Эвертон» был до международного перерыва чуть менее успешен в АПЛ: в пяти последних играх, в отличие от «МЮ», они дважды выиграли, один раз сыграли вничью и дважды уступили, причём подряд и всухую: «Манчестер Сити» (0:2) на «Этихаде» и «Тоттенхэму» (0:3). Правда, в последнем матче «Эвертон» в родных стенах обыграл «Фулхэм» (2:0).

Предстоящая встреча этих соперников на «Олд Траффорд» — прекрасная возможность для «Манчестер Юнайтед» продлить свою беспроигрышную серию в домашнем противостоянии с «Эвертоном» до 12 матчей. В последний раз «красные дьяволы» проигрывали ливерпульским «ирискам» на своём поле в АПЛ почти 12 лет назад — в декабре 2013 (0:1).

На первый взгляд, фаворит предстоящего матча — «Манчестер Юнайтед», в чью пользу говорит фактор своего поля и историческая статистика. Однако «Эвертон» под руководством многоопытного Дэвида Мойеса если и уступал сопернику, то в упорной борьбе, сражаясь до последних минут. Поэтому лучше обратить внимание в этом матче на голы», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».