ЦСКА — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 4.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Армейское дерби в новом сезоне КХЛ очень сильно отличается от того, что было в последние сезоны. Поменялись и обёртка, и содержание. Под обёрткой я имею в виду всё вокруг хоккея, всё-таки когда у СКА всеми процессами рулил Ротенберг, то у СКА всё было иначе: от логотипа до трансферной политики. У ЦСКА пришёл Игорь Никитин, который тоже держит руку на пульсе и решает очень многое. Ну да ладно, это всё лирика.

В этом сезоне команды уже встречались в Санкт-Петербурге — там всё закончилось победой ЦСКА со счётом 4:3. Игра состоялась 22 октября. Спустя месяц команды подходят к новому матчу друг с другом в неплохой форме. У СКА четыре победы в последних пяти матчах, у ЦСКА две победы и три поражения, одно из которых за пределами основного времени. Как мне кажется, команда Игоря Никитина потихоньку находит свою игру, а состав всё лучше понимает требования нового тренерского штаба. По СКА мне говорить сложнее, так как нечасто удается смотреть их матчи в этом сезоне.

Чего жду от игры? Победы ЦСКА. Мне кажется, что у армейцев Москвы будет преимущество, они сыграли последний матч 20 ноября в Минске, а команда Игоря Ларионова провела свой матч аж 16 ноября, после чего получила большой перерыв. Могли растерять тонус. И наблюдения показывают, что после паузы командам трудно возвращаться», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».