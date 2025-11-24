ЦСКА — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ 24 ноября

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: ТМ 5.5 за 1.61.

«Армейцы по-прежнему дышат друг другу в спину: ЦСКА на восьмом месте, а СКА отстаёт на одно очко (28) и находится на девятой позиции. Обоим коллективам не хватает стабильности, их болтает из стороны в сторону. Если Игорь Ларионов разогнал всех в организации и собирал состав под себя, то Игорю Никитину приходится работать с тем, что досталось, и исправлять чужие косяки.

Как я и говорила с самого начала сезона, подписание середнячка Мартина было крайне странным жестом для такого серьёзного клуба, как ЦСКА. Селекция провалена в разных направлениях. В ноябре у москвичей две победы (2:0 с «Северсталью» и 4:0 с «Сибирью») и поражение (1:2 с «Торпедо») на своей арене. Все три встречи на плечах Гамзина. А в дальнейшем четырёхматчевый выезд завершился тремя поражениями. Матчи с западными оппонентами пробили ТБ 6.5. После Минска у команды было три дня без игр.

СКА на выезде в ноябре с двумя победами в трёх встречах. После домашнего успеха (4:3) над «Металлургом» питерцы чуть отдохнули. Голдобин не выбрался из опалы и сидит с 10 (3+7) очками в 21 игре. Любимчик Ларионова Рокко Гримальди (6+6) не сильно оторвался от Голдобина, как и Бландизи (6+4).

Октябрьская очная встреча в Северной столице принесла победу гостям (4:3). Это скорее каламбурный результат, чаще всего у обоих коллективов дефицит в атаке, они не забрасывают больше пяти шайб на двоих. ЦСКА доставит гостям массу неудобств на своей территории. Работа пойдёт на результат и выносливость», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».