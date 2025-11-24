Скидки
Матч-центр:
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Ярославле
Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Сибирь».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.81.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
«На первый взгляд, это абсолютно рядовой матч регулярного чемпионата, в котором многое предрешено ещё до стартового вбрасывания. «Локомотив» находится на втором месте в Западной Конференции и при победе в матче возвращает себе первое, пусть и имея при этом на матч больше, чем у «Северстали». Но «Сибирь» сейчас вдохновлена своим выездом в Москву и Сочи. Там подопечные исполняющего обязанности главного тренера новосибирцев Ярослава Люзенкова забрали четыре очка в сумме и поехали в Ярославль на самую тяжёлую битву в этой серии за пределами дома.

«Локомотив» Хартли уже не так похож на цемент в обороне, как при Игоре Никитине. Атакующих действий стало больше, они получаются разнообразными, но вот в обороне иногда творится если не бардак, то броуновское движение. Главный тренер ярославцев может найти подход к решению проблемы, сделать «Локомотив» более монолитным в оборонительных позициях, но на это нужно время. «Сибирь» приедет в Ярославль отстаивать своё право называться претендентом на место в плей-офф, хотя после двух побед подряд у новосибирцев вернулась не только уверенность в самих себе, но и вера болельщиков, которые ждут свидания со своей любимой командой в скором времени.

До этого надо постараться выжать из себя максимум и перетерпеть на берегах Волги. «Локомотив», скорее, тоже предпочтёт доказать самому себе, что никуда былая защитная прыть не делась, нужно только дырки залатать. Команды больше сконцентрируются на игре в обороне и не забросят много шайб», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

