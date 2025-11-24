Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» М — «Амур»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

«Динамо» М — «Амур»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Амур».

Ставка: ТБ 5 за 1.73.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Московское «Динамо» сотрясла отставка Алексея Кудашова, пока нельзя сказать, что смена главного тренера пошла на пользу команде. С Вячеславом Козловым в роли исполняющего обязанности главного тренера динамовцы проиграли оба матча, в том числе уступили одной из худших команд сезона — «Сибири» (3:4 Б). Причём бело-голубые в той встрече героически ушли от поражения в основное время: канадский нападающий Макс Комтуа сравнял счёт за три секунды до окончания третьего периода.

«Амур» же в последнее время играет очень удачно — хабаровчане поочерёдно обыграли на выезде двух финалистов прошлого сезона, «Трактор» и «Локомотив», с одинаковым счётом 6:4. Отличную форму набрал нападающий Евгений Свечников, забросивший уже четыре шайбы в последних трёх матчах. Тройка со Свечниковым и Ярославом Лихачёвым на флангах и Игнатом Коротких в центре нападения становится ведущей в составе хабаровчан.

«Амур» вполне может преподнести сюрприз и в Москве, но победителя матча предсказать не берусь. Поставлю, что игра будет результативной», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Армейское дерби ЦСКА — СКА и захромавший «Локомотив»: экспресс на КХЛ
Армейское дерби ЦСКА — СКА и захромавший «Локомотив»: экспресс на КХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android