«Динамо» М — «Амур»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Амур».

Ставка: ТБ 5 за 1.73.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Московское «Динамо» сотрясла отставка Алексея Кудашова, пока нельзя сказать, что смена главного тренера пошла на пользу команде. С Вячеславом Козловым в роли исполняющего обязанности главного тренера динамовцы проиграли оба матча, в том числе уступили одной из худших команд сезона — «Сибири» (3:4 Б). Причём бело-голубые в той встрече героически ушли от поражения в основное время: канадский нападающий Макс Комтуа сравнял счёт за три секунды до окончания третьего периода.

«Амур» же в последнее время играет очень удачно — хабаровчане поочерёдно обыграли на выезде двух финалистов прошлого сезона, «Трактор» и «Локомотив», с одинаковым счётом 6:4. Отличную форму набрал нападающий Евгений Свечников, забросивший уже четыре шайбы в последних трёх матчах. Тройка со Свечниковым и Ярославом Лихачёвым на флангах и Игнатом Коротких в центре нападения становится ведущей в составе хабаровчан.

«Амур» вполне может преподнести сюрприз и в Москве, но победителя матча предсказать не берусь. Поставлю, что игра будет результативной», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».