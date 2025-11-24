«Ротор» — «Челябинск»: прогноз Семёна Зигаева на игру Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Челябинск».

Ставка: победа «Ротора» за 2.39.

«Ротор» завершил первый круг в Первой лиге домашним поражением от тульского «Арсенала». Из-за этой неудачи волгоградцы опустились на шестую строчку, но до зоны стыковых матчей было всего четыре очка. Второй круг команда Дениса Бояринцева начала с разгромной победы на своём поле над «Шинником», но неделю спустя «Ротор» проиграл в подмосковных Химках «Торпедо» и после 19 туров делит шестую и седьмую строчки со своим ближайшим соперником.

Этим соперником и соседом является «Челябинск» — дебютант Первой лиги этого сезона. Но после неплохого старта команда Романа Пилипчука прилично просела, в восьми последних турах уральская команда одержала лишь одну победу, да и ту над аутсайдером «Уфой», хотя и играл «Челябинск» почти весь матч в меньшинстве. Этой победой коллектив Пилипчука начал второй круг, но уже в прошлом туре, на пару с «КАМАЗом», выдали настоящий триллер. Уже в первые тридцать минут матча «Челябинск» трижды выходил вперёд, а челнинцы дважды отыгрывались, а в третий раз забить смогли уже в концовке и вырвали ничью 3:3.

«Ротор» и «Челябинск» уже отстают на 16 очков от лидирующего «Факела», да и до зоны стыков пять баллов. Поэтому предстоящая встреча обретает дополнительный аспект, ведь триумфатор матча приблизится к заветной зоне, а проигравший окажется в роли догоняющего. Также в первом круге «Челябинск» дома победил, а значит, у волгоградцев дополнительная мотивация для победы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».