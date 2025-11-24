«Торино» — «Комо»: ставки и коэффициенты на матч Серии А

24 ноября в матче 12-го тура итальянской Серии А встретятся «Торино» и «Комо». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Комо» предлагается с коэффициентом 2.32, что составляет приблизительно 43% вероятности. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 3.55 (27%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 — около 30%.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

В Турине встречаются два представителя середины турнирной таблицы. У одного на четыре очка больше, зато второй получит преимущество своего поля.