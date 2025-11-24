«Локомотив» — «Сибирь»: прогноз на матч в Ярославле

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Сибирь» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Сибирь» победит с форой (+2) за 2.02.

Расклад, судя по статусу, очевиден. Ярославцы — лидеры на Западе (41 очко после 30 игр), новосибирцы — на дне Востока. Однако контекст не совсем по учебнику. «Сибирь» ожила после смены наставника, добыла две победы подряд — с московским «Динамо» (4:3 Б) и «Сочи» (2:1). Так что едет в Ярославль с положительными эмоциями.

У «Локомотива» свежая ложка дёгтя — домашние 4:6 от «Амура». Из-за этого команда упустила единоличное первое место, хотя в целом держит планку. Наверняка будет сделан акцент на дисциплину в обороне и перезагрузку спецбригад.

Заиграть успех «Сибири» в лоб не даёт статистика очных встреч. Восемь побед подряд в исполнении «Локомотива». Зато можно попробовать подловить букмекеров, которые дают уж слишком смелые 1.30 на победу железнодорожников в основное время. Три из пять предыдущих междусобойчиков завершились за пределами трёх периодов. Так что Ф2 (+2) за 2.02 — просто подарок.