СПАРТАК х OLIMPBET ТУР: розыгрыш большого хоккейного путешествия

Фото: OLIMPBET

Одна из самых ярких команд КХЛ – ХК «Спартак» совсем скоро проведёт заключительную домашнюю серию в уходящем году.

25 ноября – «Спартак» vs «Ак Барс»

27 ноября – «Спартак» vs «Автомобилист»

29 ноября – «Спартак» vs «Лада»

Болельщики, пришедшие на матчи, смогут увидеть красивые шайбы звёзд лиги Порядина, Морозова и Ружички, мощные силовые от Миронова, а на тренерском мостике у Спартака — легендарный Жамнов. Яркие эмоции разделят 10 тыс. болельщиков, поющие в унисон про лучший город Земли.

Предстоящая домашняя серия для болельщиков красно-белых станет ещё ярче — OLIMPBET продолжает акцию СПАРТАК х OLIMPBET ТУР, в рамках которой будет разыграно ещё одно путешествие на предновогоднюю выездную серию команды в Санкт-Петербург.

В начале этого месяца Спартак и OLIMPBET в рамках своего проекта уже отправляли болельщиков красно-белых в путешествие, тогда победители розыгрыша побывали в Сочи, сейчас же на кону вояж в Северную столицу, где Спартаку будут противостоять местный СКА и также с недавних пор местные «Шанхайские Драконы». Атмосфера больших матчей, ожидание ключевых игр и возможность стать частью большого приключения — всё это теперь может получить каждый, кто поддерживает «Спартак» на трибунах.

Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно пополнить счёт и сделать ставку от 5000 рублей в день проведения любого из указанных домашних матчей. Все, кто выполнит условия, автоматически включаются в розыгрыш. На каждой игре будут определены пять претендентов — всего 15 участников продолжат борьбу за главный приз. На финальном матче серии определят сразу трёх победителей, которые получат сертификат на поездку.

Главный приз — полноценный хоккейный тур на двоих: перелёт, проживание, билеты на матч со СКА 20 декабря и игру с «Шанхайскими Драконами» 22 декабря. В программу входят и развлекательные активности, создающие атмосферу настоящего предновогоднего выезда.

OLIMPBET и «Спартак» вновь готовят событие, способное подарить болельщикам сильные эмоции и вывести поддержку команды за пределы арены. Участников ждёт шанс присоединиться к яркому хоккейному путешествию и провести декабрьские матчи вместе с любимым клубом.

