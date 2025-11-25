«Челси» — «Барселона»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.79.

«Англия против Испании, и плюс «Барселона», которая всегда даёт повод, чтобы её любили и смотрели. До сих пор у меня в голове этот проигранный полуфинал «Интеру» — это, конечно, заноза, и я думаю, что не только у меня, а у всех футболистов, которые тогда выходили на поле. Это такая история, которая на многие годы остаётся в памяти.

Здесь я всё-таки отдаю предпочтение «Барселоне». Хотя «Челси», действительно, по-моему, возрождается и неплохо играет, выигрывает, и вообще выглядит свежее, чем раньше. Поэтому в этом плане будет интересно посмотреть, как они себя проявят именно против такого соперника, как «Барселона». Но всё-таки у «Барселоны» креатива, как мне кажется, больше. Больше идей, больше решений, они могут в любой момент что-то придумать, выйти из ситуации, обострить, и поэтому преимущество я чуть-чуть отдаю именно им.

Я думаю, что где-то в один мяч может «Барса» выиграть. Но не удивлюсь, если и ничья будет. Потому что все соперники, которые играют против «Барселоны», они должны понимать, какие у них сильные стороны, а какие слабые. И, кстати, это то, чем «Барселона» отличается от других: слабые стороны найти можно, они есть всегда, просто не каждый ими пользуется. Но испанцы, по мне, сильнее англичан в данный момент», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».