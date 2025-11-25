Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Челси» — «Барселона»: ставка Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Лондоне

«Челси» — «Барселона»: ставка Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Лондоне
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.99.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, это одно из главных событий недели в мировом футболе. На «Стэмфорд Бридж» возвращается «Челси» после неудачной по результату игры с «Карабахом» — ничья 2:2. Азербайджанцы — крепкая команда, но для англичан такой результат всё равно выглядит потерей двух очков. Сейчас «Челси» и «Барселона» идут строго вровень — по семь набранных очков, поэтому результат этой встречи важен и стратегически: нужно подниматься в топ-8, чтобы избежать лишнего раунда 1/16 финала. У команды Марески большая обойма, поэтому состав должен быть свежим.

«Барселона» — один из лидеров Ла Лиги. В прошедшие выходные команда разгромила «Атлетик» из Бильбао 4:0, сыграв очень ровный и качественный матч сразу после паузы на игры сборных — что особенно важно. Теперь «Барселона» едет в Англию, и у этой пары богатейшая история: Эвребё, орущий на него Михаэль Баллак, эмоции — все это помнят. Времена другие, но накал не стал меньше.

И «Челси», и «Барселона» сейчас играют в яркий и результативный футбол: 3:3 с «Брюгге» и 6:1 с «Олимпиакосом» у «Барсы», 2:2 с «Карабахом» у «Челси». Обе команды создают много моментов и часто забивают. Если матч пойдёт в таком же темпе, реализация тоже будет высокой. Так что ждём множество голов в этой встрече. Смотреть, определённо, будет на что», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Челси» — «Барселона». Не повторяйте ошибок букмекеров
«Челси» — «Барселона». Не повторяйте ошибок букмекеров
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android