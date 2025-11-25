«Челси» — «Барселона»: ставка Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.99.

«Конечно, это одно из главных событий недели в мировом футболе. На «Стэмфорд Бридж» возвращается «Челси» после неудачной по результату игры с «Карабахом» — ничья 2:2. Азербайджанцы — крепкая команда, но для англичан такой результат всё равно выглядит потерей двух очков. Сейчас «Челси» и «Барселона» идут строго вровень — по семь набранных очков, поэтому результат этой встречи важен и стратегически: нужно подниматься в топ-8, чтобы избежать лишнего раунда 1/16 финала. У команды Марески большая обойма, поэтому состав должен быть свежим.

«Барселона» — один из лидеров Ла Лиги. В прошедшие выходные команда разгромила «Атлетик» из Бильбао 4:0, сыграв очень ровный и качественный матч сразу после паузы на игры сборных — что особенно важно. Теперь «Барселона» едет в Англию, и у этой пары богатейшая история: Эвребё, орущий на него Михаэль Баллак, эмоции — все это помнят. Времена другие, но накал не стал меньше.

И «Челси», и «Барселона» сейчас играют в яркий и результативный футбол: 3:3 с «Брюгге» и 6:1 с «Олимпиакосом» у «Барсы», 2:2 с «Карабахом» у «Челси». Обе команды создают много моментов и часто забивают. Если матч пойдёт в таком же темпе, реализация тоже будет высокой. Так что ждём множество голов в этой встрече. Смотреть, определённо, будет на что», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».