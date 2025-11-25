Скидки
«Челси» — «Барселона»: прогноз Кирилла Полякова на матч 5-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч «Челси» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 3.65.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«Челси» не уступает в пяти последних матчах во всех турнирах (четыре победы и одна ничья). В английской Премьер-лиге команда играет уверенно и поднялась на второе место в таблице. Я думаю, нелепую ничью с «Карабахом» (2:2) можно забыть. «Челси» сильно играет дома: на «Стэмфорд Бридж» уступили только два раза в этом сезоне.

«Барселона» на подъёме. После поражения от «Реала» команда Флика не проиграла в четырёх матчах подряд (три победы и одна ничья). Хотя ничья с «Брюгге» равносильна поражению. Но атака «Барсы» работает превосходно — в этих четырёх встречах было забито 14 мячей. Последняя игра с «Атлетиком» (4:0) получилась практически образцовой, и что важно — «Барселона» смогла не пропустить впервые за 11 встреч.

Но думаю, что в матче с «Челси» старые проблемы всё равно всплывут. Если учитывать форму лондонцев, можно рассчитывать на обмен голами. Однако при этом верю в победу каталонцев», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».

