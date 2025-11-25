Скидки
«Челси» — «Барселона»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов 25 ноября

«Челси» — «Барселона»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов 25 ноября
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Челси» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.80.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
25 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
«Челси» и «Барселона» — почти классическое противостояние в Лиге чемпионов. «Барселона» в этом сезоне выступает более-менее стабильно, даже несмотря на большое количество травм, которые были у каталонцев. «Барселона» ещё ни разу не уходила с поля без забитого мяча в этом сезоне. «Челси» же показывает не очень стабильную игру, особенно в ЛЧ. Тому доказательство прошлый матч с «Карабахом», в котором англичанам не удалось победить (2:2). Да и по составу «Барса»выглядит предпочтительнее. Даже несмотря на то, что встреча пройдёт на «Стэмфорд Бридж», всё равно возьму победу «Барселоны», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».

