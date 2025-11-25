«Манчестер Сити» — «Байер»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Байер».

Ставка: «Манчестер Сити» забьет больше 2,5 гола за 1.78.

«В пятом туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома сыграет против «Байера». «Сити» на четвёртом месте, а «Байер» занимает 21-е. Полагаю, что «Байер» очень подходит по стилю «Сити», поскольку не играет от обороны. «Горожане» должны этим воспользоваться, чтобы реабилитироваться за поражение в чемпионате Англии, уверенно победить и много забить. Но при этом у «Сити» есть проблемы в обороне. «Байер» атакующая команда, и на гол он наиграет.

Мой прогноз — «Манчестер Сити» забьёт больше 2,5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».