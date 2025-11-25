«Манчестер Сити» — «Байер»: прогноз Романа Павлюченко на матч общего этапа Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Байер».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.70.

«Манчестер Сити» — явный фаворит в этом противостоянии, однозначно. Тем более что «Байер» для «Манчестер Сити» всегда был удобным соперником. Большая проблема у немцев в том, что команда не умеет играть от обороны. В Бундеслиге они любят играть открыто, первым номером. Последние сезоны они всегда так действуют — с позиции силы. И вот на выезде с командой Гвардиолы у них могут быть огромные проблемы. Играть в открытый футбол в Англии против «Сити» — это, как говорится, выстрел себе в ногу. А закрываться и действовать вторым номером на быстрых контратаках «Байер» не умеет.

Если взять турнирную таблицу Лиги чемпионов, у «Байера» дела не такие хорошие, как у «Манчестер Сити». Поэтому «Байер» понимает, что им нужна победа, и будет играть в свой футбол — открыто, идти большими силами вперёд. Но в матчах с «Манчестер Сити» любая команда, которая раскрывается и идёт в атаку, сразу получает свои два-три мяча. «Сити», думаю, в этой встрече обязательно воспользуется моментами.

Я уже говорил, что «Байер» — удобный соперник. В последних встречах они крупно проиграли и «ПСЖ», и «Баварии», и «Тоттенхэму». В обороне они пропускают очень много — это их большая проблема. А у «Манчестер Сити» Холанд и вся группа атаки только и ждут таких ошибок. Чувствуют проблему в обороне — сразу решают свои моменты.

Поэтому, думаю, шансов у «Байера» практически нет. Может быть, забьют гол престижа. Однако «Манчестер Сити» трёшку им точно загрузит. Победа «Сити» как минимум в два мяча — однозначно», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».