«Арсенал» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

«Арсенал» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Арсенал» — «Рубин».

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.80.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
25 ноября 2025, вторник. 20:30 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Рубин
Казань
«Тульский «Арсенал» в последнее время набрал приличный ход, в 10 последних матчах команда Дмитрия Гунько проиграла лишь раз. Да и то одному из лидеров Первой лиги «Уралу», в самом турнире туляки уже на девятой строчке, и до зоны стыков с командами РПЛ семь очков. Что касается Кубка России, то позади уже три стадии, и в последней из них «Арсенал» одолел лидера Первой лиги «Факел». Причём туляки победили в Воронеже, да ещё и забили трижды, чего в этом сезоне не удавалось никому.

«Рубин» в минувшие выходные одержал дома победу над «Ахматом» и прервал серию из четырёх матчей без побед в РПЛ. Что касается Кубка России, то групповой этап казанцы провели скомканно. Одержав победу в 1-м туре, команда Рашида Рахимова далее проиграла четырежды подряд и перед последнем туром была в затруднительном положении. «Зенит» и «Оренбург» досрочно вышли в верхнюю часть сетки, а «Рубин» и «Ахмат» в очной встрече решали, кто отправится в Путь регионов. 3:3 в основное время, и судьба путёвки определялась в серии пенальти, казанцы били точнее и продолжили выступление в турнире.

1/4 финала Пути регионов, и тут всего лишь один матч, который пройдёт в Туле. Конечно, «Рубин» — фаворит, но вопрос: каким составом будет играть Рашид Рахимов? Точно не будет Даку, он в выходные получил повреждение, и его явно приберегут. А ещё в следующем туре казанцам ехать в Санкт-Петербург. «Арсенал», пусть и набрал неплохую форму, однако пока рано говорить о борьбе даже за стыки с командами РПЛ, поэтому туляки точно попробуют «Рубин» выбить», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

