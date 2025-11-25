«Марсель» — «Ньюкасл»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Ньюкасл».

Ставка: тотал «Марселя» больше 1.5 за 2.32.

«Сразу напомню, что первые восемь команд выходят напрямую в 1/8 финала ЛЧ, а следующие 16 команд тоже продолжат участие в этом турнире, но в 1/16 финала. И на данный момент «Марсель», занимая 25-е место, вылетает. Поэтому пора брать очки. Ведь их ждут ещё три достаточно тяжёлых матча в ЛЧ: с «Ливерпулем» и двумя бельгийскими командами («Брюгге» и «Юнионом»).

А у «Ньюкасла», который набрал девять очков, есть отличный шанс выйти в 1/8 финала напрямую. С соперниками в лице ПСВ, «Байера» и «ПСЖ» реально набрать четыре очка. Да и в этом матче можно зацепить очко, даже учитывая то, что в сезоне-2025/2026 на выезде они играют не очень уверенно с точки зрения набора очков: семь матчей, одна победа, три ничьих и, внимание, три поражения в последних трёх выездных матчах (1:3, 1:3 и 1:2).

К прогнозу. Один из возможных вариантов — победа французов с форой (0). Играют примерно равные команды, но «Марсель» дома, и им эта победа очень нужна. Также предполагаю, учитывая хорошие результаты на своём поле, что прогноз с тоталом хозяев больше 1.5 вполне реален. В сезоне-2025/2026 «Марсель» дома провёл восемь матчей и лишь дважды не пробил этот тотал, проиграв «Аталанте» 0:1 и обыграв «ПСЖ» 1:0. Этот вариант и возьму. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».