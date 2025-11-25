«Боруссия» — «Вильярреал»: прогноз Кирилла Полякова на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Вильярреал».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.00.

«Боруссия» без побед в трёх последних матчах во всех турнирах (две ничьи и поражение). За этот период команда пропустила аж 8 мячей. На этом фоне травмы защитников Никласа Зюле и Рами Бенсебаини особенно критичны. С другой стороны, забивать Дортмунд не разучился, последняя игра против «Штутгарта» (3:3) это прекрасно доказала.

«Вильярреал», напротив, подходит к матчу уверенно, одержав четыре победы в пяти последних матчах в Ла Лиге, где команда занимает третье место. А вот в Лиге Чемпионов всё очень плохо: всего одно очко в 4 матчах и ни одной победы!

«Боруссия» должна сыграть мощно в атаке, тем более дома. Но их текущие оборонительные проблемы дают «Вильярреалу» шанс. Так что обе забьют + тотал больше 2.5», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».