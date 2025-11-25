«Спартак» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Против одного из грандов КХЛ — казанского «Ак Барса» — столичный «Спартак» проведёт матч под руководством обновлённого тренерского штаба. Пока, правда, логику действий владельцев красно-белых понять сложно, потому как за результат отвечает главный тренер, а получилось так, что Алексей Жамнов остался у руля, а его помощников Алексея Ковалёва и Игоря Кравчука отправили в отставку. При этом стоит напомнить, что в этом сезоне «Спартак» крайне неудачно играет в обороне — команда уже пропустила 100 шайб — ровно столько же, сколько и один из аутсайдеров сезона — «Лада». И это в среднем примерно по 3,5 шайбы за игру.

«Ак Барс» занимает второе место на Востоке, и пусть казанцы из последних четырёх матчей выиграли два — у «Нефтехимика» (3:2) в основное время и с таким же счётом у «Драконов» в серии буллитов. И это будет для команды третий гостевой матч за пять дней, тем не менее я считаю, что больше шансов на победу именно у «Ак Барса».

В прошлом сезоне «Спартак» выиграл у казанцев оба матча: в Москве (3:0) и Казани (5:3). Тем не менее в предстоящей игре отдаю предпочтение «Ак Барсу». Хотя есть вероятность, что судьба встречи решится за пределами основного времени», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».