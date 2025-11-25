«Нефтехимик» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Нижнекамске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.90.

«Удивительно, как быстро иногда карета может превратиться в тыкву и вернуться в первое состояние. «Нефтехимик» и «Авангард» в этом сезоне постоянно попадают на американские горки. Сейчас омичи по этой дороге поехали наверх, нижнекамцы же, наоборот, снижают высоту. И вот на этом хоккейном аттракционе дороги «Нефтехимика» и «Авангарда» второй раз в сезоне пересекутся. В первом матче омичи победили минимально дома. Но вряд ли тот матч может служить каким-то предметом обсуждения, с помощью которого нам можно спрогнозировать исход встречи в Нижнекамске.

«Нефтехимик» в последних четырёх матчах проиграл и даже не приобрёл ни одного очка в турнирную таблицу. «Авангард» же, напротив, уверенно закончил домашнюю серию и не менее позитивно проехался по соперникам в Нижнем Новгороде, Тольятти и Астане. Учитывая форму омичей, прогнозирую победу команды Ги Буше. Сейчас «Авангард» не только хорош в атаке, но и достаточно надёжен в обороне: за четыре победных противостояния Омск пропустил суммарно всего лишь шесть раз, забрасывая при этом всегда больше соперника.

«Нефтехимик» будет сопротивляться омичам, но этого не хватит для победы в отдельно взятой встрече с гостями Нижнекамска. «Авангарду» важно добыть два очка в Татарстане, чтобы ехать на главный матч своего выезда в Магнитогорске», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».