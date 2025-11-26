Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стал известен фаворит матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария»

Стал известен фаворит матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария»
Комментарии

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Арсенал» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Бавария». Битва двух лучших команд Европы
«Арсенал» — «Бавария». Битва двух лучших команд Европы

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности.

Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 3.45 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.75 — около 26%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Материалы по теме
«Атлетико» — «Интер». Халява закончилась
«Атлетико» — «Интер». Халява закончилась
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android