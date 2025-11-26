Стал известен фаворит матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария»

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Арсенал» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности.

Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 3.45 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.75 — около 26%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.