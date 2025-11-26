«Арсенал» — «Бавария»: определён самый вероятный счёт

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Арсенал» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.12, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 3.45 (28%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.75 — около 26%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 за 6.50. Следом идёт победа «Арсенала» 1:0 (8.00), а также ничья 2:2 (9.40).