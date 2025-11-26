«Арсенал» — «Бавария»: прогноз на матч 26 ноября

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.79.

Букмекеры отдают заметное предпочтение хозяевам поля, что вызывает сомнения. Нет, трибуны «Эмирейтс» — полноценный фактор, вопросов нет. Однако футболистов «Баварии» такими вещами не впечатлить. Между прочим, календарь у немецкого клуба был заметно сложнее. «Пафос» (5:1) и «Брюгге» (4:0) не успели даже пикнуть, а вот разобрать крепчающий «Челси» (3:1) и одолеть в Париже действующего победителя Лиги чемпионов «ПСЖ» (2:1) с наскока не получится. Во Франции, напомним, полностью превзошли оппонента в первом тайме, а перед самым перерывом остались в меньшинстве. После чего вдесятером удержали победу.

Второй момент. «Бавария» на внутренней арене создала внушительный задел. Строго говоря, все остальные бодаются за второе место. Для оживления чемпионской гонки потребуется что-то особенное. В субботу мюнхенцы спокойно укатали «Фрайбург». Лондонцам же выдыхать некогда.

В воскресенье (да, на день позже) состоялось дерби Северного Лондона с «Тоттенхэмом», в среду — «Бавария», в грядущие выходные — визит к «Челси». Постоянно приходится держать концентрацию на максимальной отметке. Чревато сбоями и срывами. Добавим сюда неудачный опыт Микеля Артеты против главного клуба Германии: в четвертьфинале Лиги чемпионов — 2024 по сумме двух матчей лондонцы уступили дорогу именно мюнхенцам (2:2, 0:1).

Защита у хозяев просто великолепная, спору нет. А как вам атака гостей? Гарри Кейн всегда знал, как найти подход к воротам «Арсенала». Брать ли победу «Баварии» с нулевой форой за 2.53 — вопрос вкуса. Нам ситуация кажется простой. Если встречаются два лучших клуба Европы на данный момент, а Х2 можно взять за 1.79, мы не проходим мимо.