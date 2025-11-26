Названы шансы мадридского «Реала» победить «Олимпиакос» в Греции

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Олимпиакос» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет приблизительно 71% вероятности.

Победа «Олимпиакоса» оценивается коэффициентом 7.30 (12%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.30 — около 17%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.