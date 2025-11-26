«Олимпиакос» — «Реал» Мадрид: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Реал» победит с форой (-1.5) за 2.10.

У «Реала» свои заботы. Как бы попасть в топ-8, чтобы избежать стыкового раунда и разгрузить расписание в феврале. Пока получается: три победы в четырёх турах, седьмая строчка. Три с половиной недели назад в Англии по делу уступили «Ливерпулю», зато с «Марселем» (2:1), «Кайратом» (5:0) и «Ювентусом» (1:0) обошлись без осечек. Всё в руках подопечных Хаби Алонсо.

Плотность в борьбе за попадание в топ-8 столь велика, что брезговать разницей мячей опасно. Вполне вероятно, дело дойдёт до подсчётов дополнительных показателей. На пять голов, как с «Кайратом», вряд ли приходится рассчитывать. Всё же соперник покрепче. А вот оформить победу с разницей в два-три мяча и приблизиться к выполнению задачи испанцам явно по силам.

Мы бы выбирали между победой «Реала» с форой (-1.5) за 2.10 и П2 всухую за 2.75. Разница в классе ощутима, надёжность в обороне есть, проблем с мотивацией возникнуть не должно. 2:0 или 3:0 вполне вероятны.