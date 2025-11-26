«Атлетико» Мадрид — «Интер»: определён фаворит матча

26 ноября в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Атлетико» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.37, что составляет приблизительно 42% вероятности.

Победа «Интера» оценивается коэффициентом 3.15 (31%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.50 — около 27%.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.