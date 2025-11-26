Скидки
«Атлетико» Мадрид — «Интер»: ставка на игру Лиги чемпионов

«Атлетико» Мадрид — «Интер»: ставка на игру Лиги чемпионов
Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Интер» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Атлетико» победит за 2.37.

Казалось бы, «Интер» уверенно идёт в Серии А, а в Лиге чемпионов вообще входит в элитый клуб команд без единой осечки. 12 очков из 12 возможных! Впрочем, тут нужно понимать контекст. «Нерадзурри» шикарно затыкают за пояс середняков и аутсайдеров, а вот с грандами испытывают проблемы. Успели проиграть «Ювентусу», «Наполи» и «Милану», с трудом переиграли «Рому». Высокое место объясняется конкуренцией: все топ-клубы либо хандрят, либо перестраиваются.

Ну а в Лиге чемпионов на миланцев свалилась халява: нестабильный «Аякс» (2:0), «Славия» (3:0), «Юнион» (4:0) и «Кайрат» (2:1). Разумеется, их тоже ещё нужно было обыграть. Но тот же «Атлетико» с такими соперниками разбирался ничуть не менее уверенно. По всем математическим моделям календарь «Интера» считался самым простым на старте общего этапа.

Что ж, халява кончилась. В выходные сражались в миланском дерби, теперь едут в гости к заряженному «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне в последнее время пугающе эффективны в родных стенах. Да и 1/8 финала Лиги чемпионов — 2024 в памяти: тогда после 0:1 в Италии «матрасники» обыграли дома «Интер» со счётом 2:1, а затем прошли дальше в серии пенальти. Победа «Атлетико» с нулевой форой за 1.72 — вариант попроще, П1 за 2.37 — посмелее.

