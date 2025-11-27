Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: букмекеры оценили шансы команд

«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: букмекеры оценили шансы команд
Комментарии

27 ноября в Бирмингеме (Англия) местная «Астон Вилла» примет «Янг Бойз» на «Вилла Парк» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.20, в то время как победа «Янг Бойз» оценивается в 11.00. Ничья идёт за 7.50.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.84.

Материалы по теме
Артета или Компани. Кто выиграет общий этап Лиги чемпионов?
Артета или Компани. Кто выиграет общий этап Лиги чемпионов?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android