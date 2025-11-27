«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: букмекеры оценили шансы команд

27 ноября в Бирмингеме (Англия) местная «Астон Вилла» примет «Янг Бойз» на «Вилла Парк» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.20, в то время как победа «Янг Бойз» оценивается в 11.00. Ничья идёт за 7.50.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.84.