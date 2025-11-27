Названы шансы «Ромы» победить лидера Лиги Европы

27 ноября на «Олимпико» в Италии «Рома» примет «Мидтьюлланн». Матч пятого тура общего этапа Лиги Европы стартует в 20:45 мск.

Римлянам нужно подтверждать статус претендента на топ-8 и подниматься из второй десятки, а датчане прилетают в Рим с безупречной формой.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.47 (67%), в то время как победа «Мидтьюлланна» оценивается в 6.50. Ничья идёт за 4.60.

Вместе с тем аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.76.