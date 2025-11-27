«Динамо» — «Зенит»: стал известен фаворит ответного матча Кубка России

27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве «Динамо» примет «Зенит». Это ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. У бело-голубых в запасе фора в два мяча, в Северной столице они выиграли со счётом 3:1. Стартовый свисток — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно составляет 43% вероятности.

Ничья идёт за 3.70, а победа «Динамо» оценивается в 3.05.

Вместе с тем аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.74. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.60.