«Динамо» — «Зенит»: прогноз на матч в Москве

Прогноз на ответный матч Кубка России «Динамо» — «Зенит» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.15.

Сине-бело-голубые в воскресенье забодали «Пари НН». Казалось бы: расправились с аутсайдером, впереди мощное «Динамо», нужно отыгрывать два мяча. Свистать всех наверх! На деле сомнений достаточно. Новый формат Кубка России оставляет право на ошибку: в случае неудачи остаётся Путь регионов. Извините, но с учётом отставания от лидеров в РПЛ приоритет очевиден. Есть подозрение, что тренерский штаб гостей проведёт ротацию. Получится пройти дальше — замечательно. Нет — продолжим весной в Пути регионов.

Собственно, потому лезть в исходы мы бы не рискнули. Для Ролана Гусева проход «Зенита» в Кубке России станет полноценным заявлением. Особенно на своём поле. Тем более Валерий Карпин оставил солидную фору. Ждём от бело-голубых пары-тройки перестановок в составе и высокой мотивации. Выходит, задача у гостей непростая.

Торопиться «Динамо» абсолютно некуда. Два мяча запаса есть, пусть соперник что-то придумывает. «Зенит» же в Кубке России часто долго раскачивается и приходит в себя. На таком фоне тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.15 выглядит симпатично. После перерыва игра способна раскрыться, ведь отступать станет некуда. Но в дебюте шоу не ждём: «Зенит» возьмёт мяч под контроль и приступит к неспешной осаде, «Динамо» будет терпеливо ждать шанса.