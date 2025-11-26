Стали известны шансы «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»

26 ноября в Париже «ПСЖ» примет «Тоттенхэм» на «Парк де Пренс» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало встречи – в 23:00 мск. Парижане идут в верхней части турнирной таблицы, лондонцы — чуть ниже, но тоже в зоне плей-офф.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.40, в то время как победа «Тоттенхэма» оценивается в 7.50. Ничья идёт за 4.70.

Вместе с тем аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.