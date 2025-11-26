«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Тоттенхэм» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «ПСЖ» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.87.

Летом эти команды уже играли за Суперкубок УЕФА: «Тоттенхэм» вёл 2:0 и всё равно упустил трофей, пропустив в концовке и проиграв в серии пенальти. Для парижан это подтверждение превосходства: даже при неудачном сценарии они способны дожать. Для гостей – неприятное напоминание, что сдерживать давление соперника на протяжении 90 минут пока не получается.

Суммируем. «ПСЖ» дома стабилен, идёт по турниру с запасом прочности и даже без Хакими, Дембеле и Дуэ сохраняет огромный атакующий потенциал. «Тоттенхэм» силён отрезками, однако в текущем кадровом состоянии и после тяжёлого дерби вряд ли выдержит высокий темп на протяжении всей игры. Лондонцы могут поймать свой момент, но чаще подобные сценарии ведут к победе хозяев в «верховом» матче.