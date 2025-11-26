«Ливерпуль» — ПСВ: прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — ПСВ от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.88.

На бумаге у «Ливерпуля» серьёзный перевес по классу состава, плюс фактор «Энфилда» никуда не делся. Однако с травмированным правым флангом и шаткой психологией ждать сухой победы от хозяев рискованно. Открытый стиль Боша и форма нидерландцев в атаке почти гарантируют моменты у ворот вернувшегося после травмы Алисона.

Скорее всего, нас ждут обмен голами и высокий тотал: текущая версия «Ливерпуля» слишком уязвима без мяча, а ПСВ слишком смел, чтобы закрываться даже на выезде. При этом энфилдский прессинг и индивидуальный класс Салаха, особенно после критики, могут дотащить мерсисайдцев до победы. Альтернатива — вкусно выглядящая Ф2 (+1.5) за 2.02.