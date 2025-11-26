«Пафос» — «Монако»: прогноз на матч

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Пафос» — «Монако» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Монако» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.12.

«Пафос» отказывается делать лицо попроще. В квалификации высадил «Маккаби», киевское «Динамо» и «Црвену Звезду». Пора бы успокоиться, но покой киприотам только снится. Решили так: если пропускать — то сразу пятёрку и от одного из лучших клубов Европы. Сказано — сделано. 1:5 с «Баварией» на своём поле.

А соперники попроще остались несолоно хлебавши. 0:0 в Греции с «Олимпиакосом», такой же сухой счёт в Казахстане с «Кайратом». В предыдущем туре вообще хлопнули на своём поле «Вильярреал» (1:0). Как видно, календарь был более чем приятный. Дальше ждут «Челси» и «Ювентус». И всё же заслуг «Пафоса» это не отменяет.

Погодные условия на Кипре играют заметную роль. Впрочем, в среду к стартовому свистку ожидаются комфортные +18. Значит, дополнительных проблем у «Монако» не предвидится. А по уровню исполнителей фора гостей очевидна. Монегаски сбились с пути перед международным перерывом, пауза подоспела кстати. Кто-то перезагрузился в сборной, кто-то получил отдых, а затем поработал на тренировках.

Не видим смысла мудрить. П2 за 1.67 — вариант рабочий. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите П2 + тотал меньше 4.5 гола за 2.12. «Пафос» порадовал организованностью обороны в предыдущих турах, а монегаски свою норму знают. Гол-два забивают исправно, больше — по праздникам. Есть подозрение, что выезд на Кипр для клуба из Монако праздником не является. Значит, парочки мячей хватит. Хотя подстрахуемся на случай 1:3.