«Айнтрахт» — «Аталанта»: прогноз на матч в Германии

«Айнтрахт» — «Аталанта»: прогноз на матч в Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Аталанта» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.83.

Нули для «Айнтрахта» — исключение из правил. Достаточно посмотреть на чемпионат Германии, где в матчах с участием клуба из Франкфурта в среднем забивается больше четырёх мячей. Один из лучших показателей даже для традиционно результативной Бундеслиги. Новый тренер «Аталанты» Палладино тоже имеет репутацию любителя симпатичного и быстрого футбола при скромных ресурсах.

Беда в том, что ставки слишком высоки. На кону призовые УЕФА, а бонус за выход в плей-офф маячит всё ближе. Палладино только приступил к работе, требовать с него моментального преображения наивно. Голы мы тут, конечно, увидим. Но есть подозрение, что не так много. Парочка, пожалуй. Линия позволяет взять тотал меньше 3 мячей за достойный коэффициент 1.83. Определять победителя себе дороже: игра может качнуться в любую сторону.

Комментарии
