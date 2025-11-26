«Краснодар» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Оренбург».

Ставка: «Краснодар» забьёт 2 или 3 гола» за 2.02.

«Уже всё ясно в паре «Краснодар» — «Оренбург». Вряд ли «Оренбург» отыграет два мяча гандикапа, которые «Краснодар» обеспечил себе в первой встрече, там была победа 3:1. Когда вышел Кордоба, он отметился двумя забитыми мячами, Козлов здорово сыграл, забив и ассистировав Джону.

Здесь домашний матч для «Краснодара». Видно, что сейчас команда неплохо готова, физически здорово бежит. Даже если будут изменения в стартовом составе у «Краснодара», вряд ли это сильно скажется на содержании и качестве игры. Скамейка сейчас у «Краснодара» достаточно глубокая.

«Оренбург» всеми мыслями, я думаю, в матчах чемпионата. Здесь ещё никто никуда не вылетает. Да, проигравший не проходит дальше по Пути РПЛ, понятное дело, но не вылетает из Кубка России. Для «Оренбурга» вылет в Путь регионов не судьбоносный и не такой уж печальный, как может показаться на первый взгляд. Я думаю, что приоритетная задача сейчас для Ахметзянова и его тренерского штаба — это удачно подготовить команду к следующему туру. Нужно думать уже об РПЛ.

«Краснодар», играющий дома, думаю, минимум два мяча забьёт, но очень много этот «Оренбург» не пропустит. Мой прогноз на матч: «Краснодар» забьёт 2 или 3 гола» за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».