Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Краснодар» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Оренбург».

Ставка: «Краснодар» забьёт 2 или 3 гола» за 2.02.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уже всё ясно в паре «Краснодар» — «Оренбург». Вряд ли «Оренбург» отыграет два мяча гандикапа, которые «Краснодар» обеспечил себе в первой встрече, там была победа 3:1. Когда вышел Кордоба, он отметился двумя забитыми мячами, Козлов здорово сыграл, забив и ассистировав Джону.

Здесь домашний матч для «Краснодара». Видно, что сейчас команда неплохо готова, физически здорово бежит. Даже если будут изменения в стартовом составе у «Краснодара», вряд ли это сильно скажется на содержании и качестве игры. Скамейка сейчас у «Краснодара» достаточно глубокая.

«Оренбург» всеми мыслями, я думаю, в матчах чемпионата. Здесь ещё никто никуда не вылетает. Да, проигравший не проходит дальше по Пути РПЛ, понятное дело, но не вылетает из Кубка России. Для «Оренбурга» вылет в Путь регионов не судьбоносный и не такой уж печальный, как может показаться на первый взгляд. Я думаю, что приоритетная задача сейчас для Ахметзянова и его тренерского штаба — это удачно подготовить команду к следующему туру. Нужно думать уже об РПЛ.

«Краснодар», играющий дома, думаю, минимум два мяча забьёт, но очень много этот «Оренбург» не пропустит. Мой прогноз на матч: «Краснодар» забьёт 2 или 3 гола» за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Кубок России: экспресс с коэффициентом 14.2 на матчи 26 ноября 2025 года
Кубок России: экспресс с коэффициентом 14.2 на матчи 26 ноября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android