ЦСКА — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на игру Кубка России в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» Махачкала.

Ставка: проход ЦСКА за 2.15.

«В первой игре была победа махачкалинцев со счётом 1:0, но там у ЦСКА был смешанный состав. К тому же в Каспийске очень вязкое, очень тяжёлое поле. Армейцы, конечно, провели не самую убедительную игру.

Сейчас, после поражения в дерби, я не думаю, что будет много изменений в составе у ЦСКА. Скорее всего, выйдет основа. Челестини прекрасно понимает, что после поражения в дерби и после поражения в первой кубковой игре надо при своих болельщиках на своём поле ситуацию как-то исправлять. И я думаю, что у ЦСКА для этого есть все возможности.

Я не знаю, сыграет ли Круговой. А без Кругового, конечно, немножечко теряет ЦСКА в динамике, теряет в разнообразии, в атаке. Но, возможно, сыграет Энрике Кармо. Когда он начинает игру с первых минут, то 60 минут выдерживает. Думаю, что и Кисляк, и Обляков, и, скорее всего, Дивеев сыграют, потому что дневной матч был в субботу, а здесь игра в среду. Я думаю, что силёнок у армейцев должно хватить.

Да, Махачкала — команда очень неуступчивая, упёртая. Хоть и проиграли сейчас в Москве «Динамо» — 0:3, но смотрелись махачкалинцы неплохо. Плюс, наверное, у Махачкалы определённая задача в Кубке имеется — нужно постараться пройти как можно дальше и заработать денег. Для Махачкалы каждый проход раунда — это, безусловно, большое подспорье, хорошая прибавка для бюджета команды.

Но ЦСКА сильнее, ЦСКА играет дома. Не знаю, в основное время или в серии пенальти ЦСКА победит, но пройдёт дальше. Мой прогноз — в следующий раунд выйдет ЦСКА за 2.15», — приводит слова Генича «РБ Спорт».