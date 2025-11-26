Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.75.

«Очень любопытная игра нас ждёт в Москве — ответный матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Дерби. И в первой игре «Спартак» выиграл 3:1, вёл 3:0, но пропустил от Батракова, потом Помазун потащил пенальти от Алексея. 3:2 — это была бы совсем уже другая история.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» очень приятное впечатление оставил по игре с «Краснодаром». Команда здорово выглядела, а это без своего капитана и лидера Дмитрия Баринова. Железнодорожники были хороши, особенно на старте матча. И думаю, такое же агрессивное начало стоит ждать от «Локомотива» в игре со «Спартаком».

«Спартак» сыграл сплочённый, очень командный матч с ЦСКА. Была первая игра для Вадима Романова в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Вот так мобилизовались игроки, действительно очень неплохо действовали в обороне. Здесь изменения в составе будут, потому что впереди важная встреча чемпионата с «Балтикой». Те, кто не выходил играть с ЦСКА, получат игровое время с «Локомотивом».

Галактионов сказал после предыдущего матча, что важно в ответной игре обязательно выиграть. Ну, Путь регионов так Путь регионов, но выиграть желательно в ответной встрече. Вот с этим акцентом «Локомотив» и будет выходить на матч со «Спартаком». Как правило, в последнее время игры между «Спартаком» и «Локомотивом» результативные. Думаю, что и эта встреча не станет исключением», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Кубок России: экспресс с коэффициентом 14.2 на матчи 26 ноября 2025 года
Кубок России: экспресс с коэффициентом 14.2 на матчи 26 ноября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android