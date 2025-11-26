«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.75.

«Очень любопытная игра нас ждёт в Москве — ответный матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Дерби. И в первой игре «Спартак» выиграл 3:1, вёл 3:0, но пропустил от Батракова, потом Помазун потащил пенальти от Алексея. 3:2 — это была бы совсем уже другая история.

«Локомотив» очень приятное впечатление оставил по игре с «Краснодаром». Команда здорово выглядела, а это без своего капитана и лидера Дмитрия Баринова. Железнодорожники были хороши, особенно на старте матча. И думаю, такое же агрессивное начало стоит ждать от «Локомотива» в игре со «Спартаком».

«Спартак» сыграл сплочённый, очень командный матч с ЦСКА. Была первая игра для Вадима Романова в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Вот так мобилизовались игроки, действительно очень неплохо действовали в обороне. Здесь изменения в составе будут, потому что впереди важная встреча чемпионата с «Балтикой». Те, кто не выходил играть с ЦСКА, получат игровое время с «Локомотивом».

Галактионов сказал после предыдущего матча, что важно в ответной игре обязательно выиграть. Ну, Путь регионов так Путь регионов, но выиграть желательно в ответной встрече. Вот с этим акцентом «Локомотив» и будет выходить на матч со «Спартаком». Как правило, в последнее время игры между «Спартаком» и «Локомотивом» результативные. Думаю, что и эта встреча не станет исключением», — приводит слова Генича «РБ Спорт».