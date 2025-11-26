«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч Кубка России 26 ноября

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.75.

«Ответный матч 1/4 Пути РПЛ. Здесь я много раз говорил: что выиграл, что проиграл — какая, в принципе, разница. Потому что всё равно дальше играешь. Даже тот же «Локомотив», который проиграл первую игру, он же не вылетает, он упадёт в нижнюю часть и спокойно кого-то обыграет, как это часто бывает. «Спартак» сейчас выиграл у ЦСКА дерби, а «Локомотив» не проиграл «Краснодару». И, кстати, «Локо» смотрелся неплохо, поэтому тут вообще ничего удивительного нет.

Я думаю, что будет опять ротация, будут менять состав и смотреть, кого выпускать, а кого поберечь. И в итоге думаю, что ничейный результат будет. Ну или в один мяч, как всегда, может, кто-то выиграет. Кто-то — даже не берусь говорить кто. «Локомотиву», может быть, нужнее, потому что они первую игру проиграли, им как-то надо отвечать и показывать характер.

Исходя из того, что всё-таки командам через два-три дня играть потом в чемпионате, а там очень важные игры, потому что мы видим, что таблица ровная. И те люди, которые тот же «Спартак» закапывали, посмотрите: он всего в шести очках от первого места. Поэтому всё опять будет закручиваться, интрига будет в РПЛ, как я говорил, до конца, поэтому в Кубке никто особо рвать жилы не станет. Думаю, игра будет спокойной, рабочей и без лишних эмоций. Жду ничью», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».