«Локомотив» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на встречу Кубка России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.75.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Ответная игра пройдёт в Черкизово. Первый матч 3:1 «Спартак» выиграл. В принципе, на этот матч «Спартак» едет фаворитом, но 3:1 — скользкий счёт, очень скользкий.

Что касается составов, думаю, железнодорожникам терять нечего. Им надо забивать и вытаскивать игру. Возможно, одна или максимум две позиции поменяются по сравнению с матчем с «Краснодаром». В остальном думаю, выйдет основной состав, потому что встреча со «Спартаком» — это дерби, надо спасаться. «Локомотив» — команда, которая ставит задачи и чемпионство выиграть, и Кубок. Поэтому однозначно будут дома играть на победу и бежать вперед.

Переживаю за «Спартак» в плане того, что психологически, когда первый матч выиграл 3:1, есть опасность расслабиться, мол, удержим счёт. И это может сыграть злую шутку. Но полагаю, и «Спартак» тоже пару позиций поменяет, но в целом приедут основным составом. Психологически у красно-белых подъём: смена тренера, дерби с ЦСКА выиграли 1:0. Настроение хорошее, атмосфера в команде неплохая, думаю, приедут в хорошем состоянии.

Но вот что плохо… Скорее всего, «Спартак» не побежит сам в атаку. Команда сыграет на удержание счёта, этот результат в голове будет сидеть. Да, будут выбегать в быстрые атаки, стараться держать мяч, но «Локомотив» в этом матче будет давить и создавать больше моментов. Красно-белым будет сложно.

При всём этом у «Спартака» хорошее преимущество. Это команда, которая в данном матче должна сыграть на результат. Поэтому не думаю, что «Локомотив» их переиграет. «Спартак» отобьётся, отстоит уверенно. Будет боевая ничья», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

