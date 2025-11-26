«Ливерпуль» — ПСВ: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — ПСВ.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.80.

«Ливерпуль» сыграет с Эйндховеном. Да, «Ливерпуль» сейчас пинают, критикуют, и есть за что. Действительно, очень много поражений у команды Арне Слота: в последнем туре неожиданно уступили «Ноттингему» дома — 0:3. И игра была, мягко говоря, не впечатляющая, особенно по сравнению с осенью прошлого сезона.

У «Ливерпуля» 9 очков в турнирной таблице Лиги чемпионов. В прошлом туре был обыгран мадридский «Реал», обыгран дома достаточно убедительно. Я думаю, что здесь ПСВ вполне может попасть под горячую руку Арне Слоту и «Ливерпулю». И, на мой взгляд, «Ливерпуль» всю злость, всё, что накопилось, может выплеснуть именно в игре против Эйндховена.

Да, ПСВ — команда классная, бегущая, не просто так она 6 мячей в ворота «Наполи» отгрузила, но это было дома. На выезде Эйндховену, конечно, посложнее. Два раза они уже не проиграли на выезде — «Байеру» и «Олимпиакосу». Но «Энфилд» — это совсем другая история.

«Ливерпуль» выиграет. Я думаю, что выиграет он минимум с разницей в 2 мяча. Так что мой прогноз — «победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».