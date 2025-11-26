«Олимпиакос» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Греции

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.55.

«Мадридский «Реал», который потерял достаточно большое преимущество в чемпионате Испании, сыграв два раза подряд вничью с «Эльче» и «Райо Вальекано», в Лиге чемпионов в ближайшем туре отправляется в Пирей на встречу с «Олимпиакосом». У «Реала» девять очков на данный момент. В прошлом туре «Реал» проиграл по делу «Ливерпулю» — 0:1. Но сейчас, слава богу, начали забивать Беллингем, забил Хейсен. И «Реал» играет на выезде против команды, которую он должен обыгрывать.

«Олимпиакос» идёт в нижней части турнирной таблицы. У «Олимпиакоса» два очка, оба добыты дома — с «Пафосом» и ПСВ, где пропустили в самой концовке. На выезде два раза проиграли — «Арсеналу» и «Барселоне». Да, тренирует команду Хосе Луис Мендилибар, прекрасно знающий, что такое «Реал», как против него играть.

Думаю, «Олимпиакос» на «Реал» не полетит, постарается сковать Винисиуса, Мбаппе, Беллингема, Гюлера и как-то сыграть на контратаках либо на стандартах. Но у «Реала» возвращаются многие травмированные игроки. Это, конечно, добавит стройности игре команды Хаби Алонсо. И вряд ли кто-то поймёт, если мадридцы потеряют очки в матче с «Олимпиакосом». «Реал» просто сильнее и за счёт класса исполнителей своё возьмёт, даже не пропустит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».