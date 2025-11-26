«Атлетико» — «Интер»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Атлетико» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Обе команды на выходных сыграли свои матчи чемпионата со счётом 1:0, но с разным результатом: «Атлетико» обыграл «Хетафе», а «Интер» проиграл дерби «Милану». Для Диего Симеоне было понятно, что против «Хетафе» моментов будет немного — соперник крайне неуступчивый, особенно дома. Так и получилось: матч был тяжёлым, победный гол пришёл лишь в концовке, но три очка позволили мадридцам не отпускать далеко «Реал» и «Барселону».

Поражение «Интера» в дерби — скорее, досадная случайность. По xG команда Кристиана Киву переиграла соперника почти вдвое, а Чалханоглу, штатный пенальтист, не реализовал пенальти в концовке второго тайма. «Интер» точно не заслуживал поражения, о чём и говорил Киву после игры. Теперь миланцы едут в Мадрид в хорошем турнирном положении: старт календаря в группе был идеальным, соперники не самые статусные, поэтому очков набрано достаточно — команда чувствует себя уверенно, а это важно на выезде против «Атлетико».

Дома в Лиге чемпионов «Атлетико» часто проводит яркие, эмоциональные матчи — один только триллер с франкфуртским «Айнтрахтом» чего стоит, когда мадридцы забили больше, чем от них обычно ждут. Но и у «Интера» атакующая линия — сильнейшая: Лаутаро Мартинес и Тюрам в строю. У «Атлетико» тоже богатый выбор — Гризманн набирает форму, доступен Альварес, есть Сёрлот и Баэна.

Несмотря на то что обе команды традиционно выглядят, скорее, закрытыми, моменты должны возникнуть у обоих ворот. Поэтому логично предположить, что обе забьют в этом матче», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».