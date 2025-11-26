«Атлетико» — «Интер»: ставка Игоря Семшова на игру общего этапа Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал прогноз на матч «Атлетико» — «Интер».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Атлетико» уверенно идёт вверх: после проблем в начале сезона команда набрала ход, заслуженно побеждая соперников. Возвращение Алекса Баэны добавило креатива в атаку, и их серия из пяти побед подряд держит их в гонке за «Реалом», который всего в четырёх очках. В Лиге чемпионов «матрасники» сильны дома, а в гостях пока без очков, при этом «Атлетико» отошёл от оборонительной игры, забивая во всех матчах. Не стоит и забывать про Антуана Гризманна, который, несмотря на свои 34 года, как забивает, так и отдаёт.

Гости надеются реабилитироваться за поражение в дерби. После серии из трёх побед в чемпионате и лидерства в таблице команда вышла на международную арену, но в первой игре после паузы уступила «Милану». В Лиге чемпионов чёрно-синие без поражений — 12 очков в 4 матчах, хотя последний — против дебютанта «Кайрата» — был трудным. В итоге минимальная победа — 2:1, и команда Кристиана Киву продолжает бороться за победу и в еврокубках. Турецкий хавбек Хакан Чалханоглу держит марку: его строгий стиль отбора и цементирования всей центральной оси очень сильно помогает в решении тактических задумок тренерского штаба.

Голевой застой маловероятен: за последние три матча Лиги чемпионов оба клуба стабильно забивали, в среднем около 2.5–2.75 гола. Рассмотрю ставку на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».