«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Англии

«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Англии
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Арсенал» — «Бавария».

Ставка: ничья за 3.70.

«Это, конечно, топовое противостояние, «Арсенал» сейчас очень хорош, ну, а о «Баварии» что тут говорить — мюнхенцы всегда были хороши, всегда умели играть вот эти большие матчи, даже когда у них что-то не складывалось, всё равно уровень всегда чувствуется. Но играют в Англии, думаю, ажиотаж сумасшедший будет, потому что там атмосфера всегда такая, что любому сопернику тяжело, просто даже давит сама обстановка.

По футбольным признакам полагаю, «Бавария», даже играя на выезде, является таким небольшим фаворитом, ну, может быть 55% на 45%, чисто по качеству, традиции и опыту. «Арсенал», думаю, не будет уступать «Баварии», они тоже уже выросли, умеют играть и навязывать свой темп сопернику, моменты у них будут, однозначно могут забить.

Здесь просматривается ничейный результат, при этом с забитыми голами, потому что обе команды умеют атаковать и любят контролировать мяч. И говорю ещё раз: у «Арсенала» есть хороший шанс подпортить статистику «Баварии», потому что дома они всегда добавляют, играют смелее, если поймают свой темп, могут реально зацепить результат», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

