«Арсенал» — «Бавария»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» за 3.26.

«Самый интересный матч этого тура ЛЧ. Это две лучшие команды, на мой взгляд, в Лиге чемпионов на данный момент. У «Арсенала» лучшая оборона — они входят в топ-5 или даже топ-3 европейских лиг. В последних 11 матчах пропустили всего четыре мяча. Поэтому нас ждёт серьёзная битва двух лидеров, у обеих команд по четыре победы в четырёх матчах. «Арсенал» на ходу — много забивает, мало пропускает, соперники ничего не могут противопоставить их атаке. В последней игре они разгромили «Славию» (3:0), поэтому матч ожидается очень интересный.

Но «Бавария» сейчас выглядит абсолютно неудержимо, в Бундеслиге у них уже большой отрыв — шесть очков после 11 туров. В последнем матче с «Фрайбургом» проигрывали 0:2, но забили шесть и выиграли. Кейн и Зане — сумасшедшая связка, Кейн забивает практически в каждой игре. И ещё важный момент — «Бавария» давно не проигрывает «Арсеналу» в ЛЧ, уже пять матчей подряд. В чемпионате у них тоже длинная серия без поражений, команда идёт очень уверенно.

Есть такая фраза: в футбол играют все, а выигрывает Германия. Здесь, похоже, будет то же самое. «Бавария» умеет играть против «Арсенала», и мне кажется, что и сейчас они победят. «Арсенал» забьёт — у них большой атакующий потенциал, но у «Баварии» тоже есть футболисты, которые легко вскрывают оборону. Обе команды забьют, но немцы, думаю, реализуют свои моменты лучше, потому что по игре они чуть-чуть сильнее.

Не думаю, что будет крупный счёт: и у «Арсенала», и у «Баварии» порядок в обороне. Но вот один лишний мяч «Бавария», как обычно, найдёт. Счёт будет 2:1, может быть, 3:2, но, скорее всего, в один мяч», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».