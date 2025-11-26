Скидки
«Арсенал» — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги чемпионов

Известный футболист и тренер дал прогноз на матч «Арсенал» — «Бавария».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Канониры» уверенно лидируют в АПЛ и не пропускают в Лиге чемпионов. Игроки Микеля Артеты демонстрируют выдающуюся стабильность: после семиматчевой победной серии, шесть из выигрышей были сухими, крупной победы над «Тоттенхэмом» (4:1), они кажутся недосягаемыми на фоне конкурентов, испытывающих сложности. В ЛЧ «Арсенал» — единственный клуб, не пропустивший ни одного мяча, особенно впечатляет разгромная победа над «Атлетико» (4:0), где все забитые мячи пришлись на 13 минут во втором тайме. Эберечи Эзе оформивший в прошлом туре ЛЧ хет-трик, безусловно будет рвать и метать, сейчас он явно в отличной форме.

«Непобедимая» Бавария вновь возвращает эпоху доминации — в этом сезоне команда набрала 31 из 33 возможных очков при впечатляющем соотношении голов 41:8. После неожиданного сопротивления «Фрайбурга», который повел 2:0, мюнхенцы мобилизовались и разгромили соперника со счётом 6:2. Их уровень почти недосягаем — даже «ПСЖ» в Лиге чемпионов не смог остановить.

Обилие громких обещаний редко оправдывает ожидания, ведь команды боятся рисков и минимизируют опасность. Сейчас же оба коллектива привыкли доминировать и не собираются отдавать инициативу. «Канониры» забивали минимум два мяча в большинстве матчей, а их соперники — продолжительно и результативно в гостях. Стоит рассмотреть ставку на более открытый матч с множеством голов — больше 3.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

